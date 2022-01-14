Російські спецслужби готують провокації у Придністров’ї, щоб звинуватити в цьому Україну, — розвідка

Після повідомлень про стягування Росією військової техніки та особового складу до кордону з Україною українська розвідка отримала тривожні сигнали ще й з південно-західного напрямку. Так, у Придністров'ї, на найбільшому складі озброєння російської армії командування приготувалося до якихось «провокацій» з боку України.

У Головному управлінні Міноборони вважають, що на складах у населеному пункті Ковбасна може статися диверсія, і російські спецслужби відразу звинуватять Україну. Про те, що такий сценарій можливий, свідчать наради у Придністров'ї 13 січня. Особовому складу, що дислокується у військовому містечку біля артскладів, донесли, що можливі «провокації», а тому необхідно бути готовим за першим сигналом оперативно з'явитися у військову частину та «виконувати поставлені завдання».

Військовий склад у селі Ковбасна у придністровському регіоні вважається одним із найбільших у Східній Європі. Тут дислоковані солдати та офіцери оперативної групи російських військ у Придністров'ї.

Нагадаємо, в Україні в ніч на 14 січня було здійснено кібератаку на сайти державних органів та на портал «Дія». У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважають, що атаку було здійснено з боку РФ.

Фото скриншот youtube

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