У нападі на сайти держструктур видно «російський слід»: фахівці вказали на низку непрямих доказів

За кібератакою на українські урядові сайти можуть стоять російські хакери. Про це заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Як відомо, в ніч з 13 на 14 січня не працювали ресурси МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, були збої на порталі «Дія».

Повідомляється, що робота низки урядових сайтів була припинена превентивно.

Держспецзв'язок спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирають цифрові докази та займаються розслідуванням інциденту.

Нині відбувається відновлення всіх систем.

За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки перші дані дають підстави вважати, повідомляють у міністерстві, що атаку було здійснено з боку РФ.

Мета таких атак — дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос у суспільстві.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проаналізувавши інформаційну складову атаки, дійшов висновку, що причиною атаки стала нещодавня поразка Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України та НАТО.

Військові навчання біля кордонів України та дії хакерів на українські держоргани можуть бути частиною психологічної атаки на українців.

У міністерстві зазначають, що перші публікації про атаку з'явилися серед медіа, які називають «зливними бачками». Потім новину поширили російські видання.

Згадка про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та «інші історичні землі» зроблено було спеціально, щоб торкнутися чутливої ​​теми української та польської історії.

Фахівці зазначають, що польський текст хоч і написаний без помилок, але й видно, що його писав не носій мови. Це підтвердили польські колеги.

У Мінкультури зазначили, що ця кібератака може розглядатись як напад на Україну, оскільки постраждали портали державних органів. А це означає, що за неї Росія має понести відповідальність.

Нагадаємо, у Держспецзв'язку запевнили, що атака не позначилася на контенті державних сайтів. Витоку персональних даних українців також не було.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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