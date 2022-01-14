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Україна

Телевізійна мережа Т2: з'явилися вільні канали для 4 телекомпаній

13:06 14 січня 2022
Телевізійна мережа Т2

Компанія «ЗЕОНБУД» як оператор загальнонаціональної телемережі «Т2» подала заявку до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, у заявці зазначили: «З метою забезпечення інформаційної безпеки, протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу та поширення об'єктивної інформації на території України, компанія „ЗЕОНБУД“ виконала модернізацію власних цифрових телемереж МХ-2, МХ-3, МХ-5, зокрема, створило вільні канали мовлення для 4 (чотирьох) додаткових загальнонаціональних телерадіоорганізацій».

У повідомленні також звертають увагу, що відповідно до ч. 7 ст. 23 ЗУ «Про телебачення та радіомовлення» багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу здійснюється на підставі конкурсу, «ЗЕОНБУД» звернулася із заявою до Національної ради виконати норму закону та оголосити конкурс на отримання ліцензій на мовлення на вільних каналах багатоканальних телемереж МХ-2, МХ- 3, МХ-5 «ЗЕОНБУД».

«Таким чином, очікуємо на конкурс і маємо надію, що телеглядачі нашої мережі вже у травні отримають можливість для перегляду ще більшої кількості цікавих телепрограм», — наголосили у пресслужбі компанії.

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