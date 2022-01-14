«Будуть відновлені найближчим часом»: у Держспецзв'язку прокоментували атаку хакерів на сайти уряду

Глобальна атака на сайти українських держструктур не вплинула на контент ресурсів. Витоку персональних даних не сталося. Наразі триває розслідування інциденту. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

«У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Контенту сайтів при цьому змінено не було, і витоку персональних даних не сталося», — йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку повідомили, що більшість державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.

Мобільний додаток «Дія» працює у штатному режимі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року СБУ оприлюднила переговори співробітників ФСБ, які організували атаки хакерів на держоргани України.

Влітку минулого року російські хакери паралізували роботу понад тисячу компаній у всьому світі.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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