Не можна відмовляти посівальникам у подарунках та пити за столом одну чарку: що ще заборонено робити на Василя 14 січня

За народним календарем 14 січня відзначається Новий рік за старим стилем. У церковному календарі цей день пов'язаний з Обрізанням Господнім, віряни згадують святителя Василя Великого, одного з найшанованіших вчителів церкви.

Обрізання Господнє — велике та дванадесяте (одне з найважливіших після Великодня) православне свято. Воно присвячене євангельській події — вчиненню обряду обрізання над Немовлям Ісусом.

У наших предків Василь Великий вважався покровителем свиней та свинопасів, і на новорічне свято люди завжди готували страви зі свинини — смаженого порося, варені стегенця та інше.

За повір'ями, 14 січня вважався дуже важливим днем з погляду його впливу на наступний рік, тому його намагалися провести якомога веселіше й ситніше.

Вважалося, що дуже важливо у цей день у будинку мати грошовий запас. У борг нікому не давали — щоб ненароком не віддати свій достаток у чужі руки.

Ще один обряд був обов'язковий — засівання зерен — діти розсипали зерна на підлогу, а старша жінка збирала їх і зберігала до сівби.

Посівальників нагороджували дарами, а перші одержують найщедріші. Вважається, що чим більше до будинку прийде посівальників, тим щедрішим буде наступний рік. Розсипане зерно не прибирали до заходу сонця.

Що категорично не можна робити 14 січня

Першим заходити до будинку дівчаткам, дівчатам, жінкам.

Пити за столом по одній чарці — потрібно одразу випити другу, до пари. Вважається, що так подружжя проживе довше, а незаміжні й неодружені скоро знайдуть собі пару.

Відмовляти посівальникам у подарунках, не пускати їх у будинок.

Збирати зерно до заходу сонця, а також посівати пшоном, просом, горохом.

Лаятися, сумувати, плакати, згадувати старі образи та думати про погане.

Займати гроші, позичати.

14 січня заборонено вимовляти побажання з часткою «не».

Також не можна збиратися за одним столом виключно жіночим колективом. Це вважається поганою прикметою. Тож якщо у колективі (чи сім'ї) немає представників сильної половини людства, потрібно покласти на стіл ще один предмет — для Домового.

Крім цього, дівчатам заборонено заглядати у чуже дзеркало — свою красу можна залишити його господині.

Не можна щось виносити з дому — можна винести удачу.

Слід утриматися від тяжкої роботи. Крім того, цього дня не можна шити, в'язати, плести, займатися іншим рукоділлям, інакше можна ускладнити й заплутати своє життя.



Цього дня не можна відмовляти тим, хто хоче помиритись, налагодити зіпсовані стосунки. Тим, хто дотримуються цього правила, пощастить в особистих та фінансових справах.

Не можна відмовляти у допомозі, особливо родичам та друзям (крім грошей у борг).

Не можна стригти волосся та нігті.



Прикмети дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день сніг або сильний мороз, то буде родючий рік. Відлига — буде прохолодне літо.

Випадково одягнути одяг назовні — чекай зміни на краще.

Свої іменини 14 січня святкують Василь, Федот, Григорій.

«ФАКТИ» підготували яскраві листівки та вітання зі Старим Новим роком.

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