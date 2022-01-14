Зі Старим Новим роком: душевні привітання для рідних, близьких та колег
Старий Новий рік настає в ніч з 13 на 14 січня. Свято традиційно відзначають у тих країнах, де Різдво вшановують за юліанським календарем 7 січня.
Вранці 14 січня — на Василя — прийнято посівати, бажати добра та щастя.
Щоб привітати близьких та друзів зі Старим Новим роком, «ФАКТИ» підготували вітання у прозі та віршах, а також яскраві листівки.
Сієм, вієм, посіваєм,
Зі Старим Новим роком Вас вітаєм
На щастя, на здоров’я
На Новий рік!
Щоб вам вродило краще, ніж торік.
Коноплі під стелю,
А льон до коліна,
Щоб вам, господарі,
Голова не боліла!
Пусть к вам волшебный Старый Новый год
С охапкой замечательных событий
Как щедрый и желанный гость придет,
Подарит много радостных открытий!
Желаю счастья сундучок,
Поймать удачу на крючок,
Успех большой не потерять,
И веселье только знать.
Пусть будет денежек вагон,
Причин смеяться миллион.
Второй подарок Дед Мороз
Принесет тебе всерьез!
Вітаю зі Старим Новим роком та хочу побажати — залишити весь сум у 2021, а в новий рік взяти із собою велику вдачу та спрагу до перемоги. Нехай щастить у 2022, нехай вдається все, нехай трапляються справжні дива!
Зі Старим Новим роком! Хай він стане для вас та вашої сім’ї щасливим. Хай сумні думки та образи залишаться у минулому. Бажаю, щоб 2022 рік дав можливість для розвитку та нових звершень та виділив час на міцні обійми із близькими!
Щоб ЕВРО сховане в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї-Лексус ще у парі,
У хаті-з мрамору камін,
Та і бассейн, хоча б один.
Щоб гідромассажер з Джакузі,
Щоб Хенессі бовталось в пузі.
Вітаю зі Старим Новим Роком!
«ФАКТИ» розповідали, як загадати бажання на Старий Новий рік, щоб воно обов'язково збулося.
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