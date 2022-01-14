Зі Старим Новим роком: душевні привітання для рідних, близьких та колег

Старий Новий рік настає в ніч з 13 на 14 січня. Свято традиційно відзначають у тих країнах, де Різдво вшановують за юліанським календарем 7 січня.

Вранці 14 січня — на Василя — прийнято посівати, бажати добра та щастя.

Щоб привітати близьких та друзів зі Старим Новим роком, «ФАКТИ» підготували вітання у прозі та віршах, а також яскраві листівки.

Сієм, вієм, посіваєм,

Зі Старим Новим роком Вас вітаєм

На щастя, на здоров’я

На Новий рік!

Щоб вам вродило краще, ніж торік.

Коноплі під стелю,

А льон до коліна,

Щоб вам, господарі,

Голова не боліла!

Пусть к вам волшебный Старый Новый год

С охапкой замечательных событий

Как щедрый и желанный гость придет,

Подарит много радостных открытий!

Желаю счастья сундучок,

Поймать удачу на крючок,

Успех большой не потерять,

И веселье только знать.

Пусть будет денежек вагон,

Причин смеяться миллион.

Второй подарок Дед Мороз

Принесет тебе всерьез!

Вітаю зі Старим Новим роком та хочу побажати — залишити весь сум у 2021, а в новий рік взяти із собою велику вдачу та спрагу до перемоги. Нехай щастить у 2022, нехай вдається все, нехай трапляються справжні дива!

Зі Старим Новим роком! Хай він стане для вас та вашої сім’ї щасливим. Хай сумні думки та образи залишаться у минулому. Бажаю, щоб 2022 рік дав можливість для розвитку та нових звершень та виділив час на міцні обійми із близькими!

Щоб ЕВРО сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї-Лексус ще у парі,

У хаті-з мрамору камін,

Та і бассейн, хоча б один.

Щоб гідромассажер з Джакузі,

Щоб Хенессі бовталось в пузі.

Вітаю зі Старим Новим Роком!

«ФАКТИ» розповідали, як загадати бажання на Старий Новий рік, щоб воно обов'язково збулося.

Ексклюзивний матеріал «Щедрий вечір або свято Маланки-2022: українські традиції святкування напередодні Старого Нового року» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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