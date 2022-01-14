Залежить від обсягу та регіону: чому зросли ціни у платіжках за газ і як можна платити менше

В Україні з 1 січня діють нові тарифи на розподіл газу, і вони поки що не тішать українців, оскільки вони зросли в середньому на 3,9%.

Про це пише УНІАН із посиланням на «ГазПравда».

Причиною підвищення цін на блакитне паливо є те, що тарифи залежать від регіону, кількості споживачів та розміру витрат для стійкого функціонування газорозподільних систем.

«Сума у платіжці за розподіл газу залежить від обсягів спожитого палива. За основу береться обсяг використаного палива за попередній період (на 2022 рік це період з 1 жовтня 2020 року до 30 вересня 2021 року), який ділиться на 12 та множиться на тариф місцевого Оператора ГРМ», — сказано у роз'ясненні.

Також споживачам нагадали про мінімальні обсяги споживання, визначені постановою НКРЕКУ:

39 кубометрів — для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується лише для приготування їжі;

126 кубометрів — для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів — для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об'єкта споживача, що не є побутовим.

Навіть за меншого споживання нараховуватимуть саме ці мінімальні обсяги.

Якщо користувач не користується газовим котлом і не хоче переплачувати, він повинен звернутися до свого Оператора ГРП із заявою про відключення котла, а також замінити категорію споживання в договорі про розподіл газу.

«Однак слід звернути увагу, що зміна групи споживання вплине на нарахування за розподіл лише на майбутні періоди (тобто, з 1 січня наступного року). Розраховані обсяги за минулий період залишаться на рівні групи споживання, що діє на той період «, — йдеться в повідомленні .

Не платити за розподіл газу можуть ті домогосподарства, яким офіційно припинили його постачання, і це підтверджено відповідним актом. Тим споживачам, які не хочуть платити за послугу, мають написати заяву та розірвати договір. Якщо газопостачання буде необхідно відновити — за це треба буде заплатити додатково.

Як відомо, у жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, у яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж у 4 рази.

Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл країною зріс з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. про. Згодом НКРЕКУ зазначила, що затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, що відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу та споживачів. 22 грудня було затверджено нові тарифи на розподіл газу.

Нагадаємо, що у компанії «Нафтогаз України», яка за тарифом «Фіксований» встановила для своїх клієнтів ціну на «блакитне» паливо до кінця опалювального сезону на рівні 7,96 гривні (без розподілу), розповіли, як споживачі можуть отримати знижку на нього. оплату.

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