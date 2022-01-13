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Стали відомі імена українських військових, які підірвалися на вибуховому пристрої на Донбасі

22:23 13 січня 2022
свічка

У понеділок, 10 січня, у зоні ООС на Донбасі під час виконання бойового завдання на вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців.

Як стало відомо, загинули військовослужбовці з Дніпра Ілля Супрун та Валерій Петренко. Про це повідомила у Facebook чиновниця Дніпровської міськради Юлія Дмитрова.

«Військовослужбовці 25-ї окремої Сечеславської повітряно-десантної бригади, лейтенант Ілля Супрун (23 роки) та старший солдат Валерій Петренко (51 рік), сьогодні повертаються додому», — написала Дмитрова.

Відомо, що Ілля Супрун нещодавно закінчив Львівську академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за фахом — військовий інженер.

Трагедія сталася на підконтрольній Україні території. Військовим було поставлено завдання відновити в районі мінно-вибухові загородження.

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