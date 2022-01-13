Компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос український супутник «Січ-2−30»

У четвер, 13 січня, компанія SpaceX Ілона Маска, якого визнано «Людиною 2021 року» за версією американського журналу Time, запустила у космос український супутник «Січ-2−30».

Ракета стартувала з мису Канаверал у США. На борту Falcon 9 було 105 супутників, у тому числі й «Січ-2−30», передає Бі-бі-сі.

Попередньо відомо, що близько 20:15 він пролітатиме над Україною.

У Державному космічному агентстві України розповіли, що супутник призначений для цивільних завдань. Він буде спостерігати використання земель, рослинності, лісових та водних ресурсів, ліквідацію наслідків стихійних лих.

Супутник також дозволить отримувати досить якісні дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.

Останній свій супутник — «Січ-2» — Україна відправила на орбіту у серпні 2011 року за допомогою ракети-носія «Дніпро-1», яку тоді виготовляли на заводі «Південмаш». Запуск пройшов в Оренбурзькій області Росії. Вже у грудні 2012 року зв'язок з супутником було втрачено.



Нагадаємо, у вересні 2021 року четверо цивільних осіб вирушили до космосу на кораблі компанії Ілона Маска SpaceX. Запуск було здійснено зі стартового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Через три дні туристи успішно повернулися на Землю.

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