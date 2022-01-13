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Україна

Чорногорія поновила правила в'їзду іноземців: що важливо знати українським туристам

14:39 13 січня 2022
Сертифікат про вакцинацію

У Чорногорії оновили правила для туристів, які діятимуть з 13 до 19 січня 2022 року.

Як повідомляють українські дипломати, найближчого тижня для в'їзду на територію цієї держави буде потрібен один із наступних документів:

  • Сертифікат про повну вакцинацію за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше, ніж за шість місяців до в'їзду;
  • Негативний ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години до в'їзду;
  • Негативний експрес-тест на антиген, зроблений не більше, ніж за 48 годин до в'їзду;
  • Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який повинен бути не «молодшим» за 10 днів і не «старшим» за 180 днів).

Раніше повідомлялося, що український цифровий COVID-сертифікат у додатку «Дія» визнали ще шість держав: Чорногорія; Туніс; Таїланд; Ліван; Тайвань; Уругвай. На сьогоднішній день сертифікат у смартфоні можна використовувати під час поїздок у 60 країн світу.

Фото зі сторінки «Дії» у соціальних мережах

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