Не встежили: колишній «заступник міністра» «ДНР», упійманий у Києві, спокійно повернувся на окуповану територію

Колишній «заступник міністра інформації «ДНР» Володимир Пряхін, який є фігурантом кримінального провадження, спокійно залишив Київ і повернувся на тимчасово окуповані території.

Про це повідомляє «Медійна ініціатива за права людини». Наголошується, що про від'їзд Пряхіна стало відомо під час засідання Шевченківського суду Києва, куди не з'явився обвинувачений. Його захисниця Світлана Новицька заявила, що її підзахисний поїхав через хвору матір: «Він поїхав, бо там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Зателефонували сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати».

Адвокатка, яка не надала підтверджень, заявила, що Пряхін має намір повернутися. Розгляд справи відклали до 18 березня.

У «Медійній ініціативі за права людини» зазначають, що інформації про те, як обвинувачений залишився без запобіжного заходу, не відома.

«Чиновника» затримали у лютому минулого року. За даними СБУ, він обіймав посаду в окупаційній адміністрації з 2014 до 2016 року.

«Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної „ДНР“. Також „чиновник“ активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах», — зазначали у СБУ.

Нагадаємо, що раніше спецслужба затримала у Києві в Києві екс-бойовика «ДНР», який знущався з полонених у донецькій в'язниці «Ізоляція». Денис Куликовський (Палич) організовував та брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах громадян України, яких незаконно кинули за грати.

Фото «Медійної ініціативи за права людини»

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