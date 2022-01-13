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Обов'язковий техогляд автомобілів у 2022 році: кого торкнеться та скільки коштуватиме

11:25 13 січня 2022
машини

Техогляд автотранспорту, який стартує в Україні з 2022 року, є обов'язковим для всіх транспортних засобів, що пересуваються загальними дорогами. Це стосується легкових, вантажних автомобілів, причепів, мопедів та мотоциклів.

Влада вважає, що повернення техогляду дозволить скоротити смертність на дорогах, покращиться загальний стан автомобілів, що сприятливо позначиться на навколишньому середовищі.

Крім того, обов'язковий техогляд потрібний для подальшої інтеграції з ЄС. Транспорт повинен відповідати не лише технічним стандартам, а й екологічним.

Нині середня ціна одного техогляду — 1000 гривень. Є ймовірність, що вона зросте.

Штраф за прострочений техогляд у розмірі 3400 гривень. Раніше за таке порушення сплачували 340 гривень.

Якщо водій ще раз допустить подібне правопорушення, має заплатити 17 тис. гривень.

Ексклюзивний матеріал «Техогляд транспорту на дорогах: кого та як перевіряють патрульні» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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