Ковід завдає удару: в Україні за добу понад 10 тисяч хворих
У МОЗ прогнозували, що нова хвиля коронавірусу почнеться у кінці січня, проте вже зараз в країні фіксується зростання захворюваності — станом на ранок четверга, 13 січня, кількість хворих на ковід перевищила 10 тисяч.
За даними МОЗ, серед 10 046 підтверджених випадків за добу, що минула, — 590 дітей та 255 медпрацівників.
У лікарні потрапили 1 676 людей, 191 хворий помер. Одужали 7 202 українця.
Протягом 12 січня 102 580 осіб вакцинувалися проти COVID-19: першу дозу отримали 33 452 українця, другу дозу — 53 342 громадянина. Додаткову та бустерну — 749 та 15 037 відповідно.
Раніше голова європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге прогнозував, що більш як половина населення Європи заразиться варіантом коронавірусу «Омікрон» протягом найближчих шести-восьми тижнів.
Фото з Pixabay200
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