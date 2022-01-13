Ковід завдає удару: в Україні за добу понад 10 тисяч хворих

У МОЗ прогнозували, що нова хвиля коронавірусу почнеться у кінці січня, проте вже зараз в країні фіксується зростання захворюваності — станом на ранок четверга, 13 січня, кількість хворих на ковід перевищила 10 тисяч.

За даними МОЗ, серед 10 046 підтверджених випадків за добу, що минула, — 590 дітей та 255 медпрацівників.

У лікарні потрапили 1 676 людей, 191 хворий помер. Одужали 7 202 українця.

Протягом 12 січня 102 580 осіб вакцинувалися проти COVID-19: першу дозу отримали 33 452 українця, другу дозу — 53 342 громадянина. Додаткову та бустерну — 749 та 15 037 відповідно.

Статистика МОЗ

Раніше голова європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге прогнозував, що більш як половина населення Європи заразиться варіантом коронавірусу «Омікрон» протягом найближчих шести-восьми тижнів.

Фото з Pixabay

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