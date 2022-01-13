27.65 / 27.91 31.40 / 31.84
Київ: -12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ковід завдає удару: в Україні за добу понад 10 тисяч хворих

9:04 13 січня 2022
Жінка в масці

У МОЗ прогнозували, що нова хвиля коронавірусу почнеться у кінці січня, проте вже зараз в країні фіксується зростання захворюваності — станом на ранок четверга, 13 січня, кількість хворих на ковід перевищила 10 тисяч.

За даними МОЗ, серед 10 046 підтверджених випадків за добу, що минула, — 590 дітей та 255 медпрацівників.

У лікарні потрапили 1 676 людей, 191 хворий помер. Одужали 7 202 українця.

Протягом 12 січня 102 580 осіб вакцинувалися проти COVID-19: першу дозу отримали 33 452 українця, другу дозу — 53 342 громадянина. Додаткову та бустерну — 749 та 15 037 відповідно.

Статистика МОЗ

Раніше голова європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге прогнозував, що більш як половина населення Європи заразиться варіантом коронавірусу «Омікрон» протягом найближчих шести-восьми тижнів.

Фото з Pixabay

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

щедрий вечір

Щедрий вечір 13 січня: традиції та прикмети свята

пенсія

Маленька пенсія за великого трудового стажу: українцям пояснили, чому так буває

Старий Новий рік

Як красиво привітати зі Старим Новим роком: найкращі щедрівки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.