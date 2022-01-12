Україні в НАТО бути: Альянс відмовив Росії

У Брюсселі на засіданні Ради НАТО — Росія Альянс відмовився виконувати вимоги РФ щодо нерозширення НАТО на схід. Москва пропонувала позбавити Київ перспектив вступу до НАТО. Альянс відкинув російські претензії, повідомляє Радіо Свобода.

«Росія не має права вето на рішення, приймати Україну в НАТО чи ні», — заявив генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг.

Засідання Ради НАТО — Росія відбулося вперше з 2019 року. Основною темою дискусії стала ситуація на кордоні з Україною та загроза нового російського військового вторгнення.

У НАТО побоюються нового збройного конфлікту в Європі, тому готові вивчати сценарій з розширенням Альянсу. «Якщо Росія знову використає силу проти України і ще більше вторгнеться на її територію, то ми серйозно вивчатимемо подальше посилення нашої присутності у східній частині», — заявив Столтенберг.

Нагадаємо, Росія добивається від Заходу, щоб їй надали так звані «гарантії безпеки». Основна вимога — закріпити заборону просування НАТО на схід. Це питання обговорювалося у Женеві з представниками США, 13 січня заплановано переговори в рамках ОБСЄ.

Директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко упевнений, що США не можуть прийняти ультиматум Путіна і закрити назавжди двері в НАТО для України оскільки такий крок серйозно похитне авторитет американського лідера.

Фото NATOpress/twitter

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