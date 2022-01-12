Росія перекидає техніку та військових до українського кордону: в мережі з'явилися докази

Росія, оголосивши про проведення військових навчань, активно перекидає військову техніку зі Східного військового округу на захід у напрямку України. Група розслідувачів Conflict Intelligence Team виявила фото та відео, що підтверджують масовість цього явища. Аналітики припускають, що російське військове угруповання біля кордонів з Україною та в окупованому Криму суттєво збільшиться, а нове вторгнення на українську територію не скасовується, а переноситься на лютий.

У соцмережах група CIT виявила десятки відео, знятих у Східному Сибіру та на Далекому Сході — від Бурятії до Приморського краю, про те, як військову техніку вантажать на залізничні платформи і ешелони і везуть у західному напрямку. На платформах були помічені танки, БМП, «Гради» та «Урагани».

Техніку перекидають зі сходу на захід

Фото та відео було знято у Східному Сибіру та на Далекому Сході

Разом із технікою у західному напрямку стягується ще й особовий склад.

Техніку перекидають масово

New York Times, посилаючись на джерела в американській розвідці, вважає, що стотисячне російське угруповання біля кордонів з Україною збільшиться до 175 тис. бійців. За версією розвідки, операцію щодо вторгнення в Україну не скасовано, а просто відкладено через погодні умови. Тепла зима не дала можливості оперативно стягнути важку техніку, тому розвідники припускають, що операцію з вторгнення можуть перенести на лютий.

Нагадаємо, загрозу російського військового вторгнення в Україну та накопичення російських військ біля українських кордонів 12 січня обговорювали в Брюсселі в рамках Ради Росія — НАТО, а 14 січня відбудуться переговори в рамках ОБСЄ.

Фото citeam-ru.medium.com

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