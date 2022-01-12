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Від 20 тисяч лікарям: Кабмін підвищує зарплату медикам із січня 2022 року

14:39 12 січня 2022
Лікарі

Уряд, який раніше затвердив підвищення посадових окладів (ставок заробітної платні) педагогам з 1 січня 2022 року, з цієї ж дати вирішив підвищити виплати медикам.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму встановлять:

  • на рівні не менше 20 тисяч гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів із вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я;
  • на рівні не менше 13, 5 тисяч гривень спеціалістам з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою.

Раніше повідомлялося, що на розгляді Кабінету Міністрів був проект постанови про встановлення з 1 січня 2022 року доплати за престижність праці медичним працівникам. Так, спеціалістам з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою обіцяли до 300% від окладу, а для лікарів та професіоналів із вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я, — до 500%.

Нагадаємо, що після протестів поліцейських працівникам системи МВС усіх категорій пообіцяли підвищити на 10% виплати з 1 лютого. Йдеться не лише про поліцейських, а й нацгвардійців, рятувальників, прикордонників, працівників міграційної служби.

Фото з Pixabay

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