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Україна

Кабмін запроваджує держрегулювання цін на гречку, цукор, борошно та молоко

14:14 12 січня 2022
Крупи

Кабмін, який раніше «взяв під контроль» ціни на хліб і соняшникову олію, запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор і молоко

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко .

Констатується, що за останній рік в Україні значно зросли ціни на продукти, зокрема:

  • гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн.);
  • цукор на 34,9% (+7,3 грн.);
  • пшеничне борошно на 15,4% (+1,96 грн)
  • макаронні вироби на 18,4% (+3,72 грн.);
  • молоко на 9,2% (+2,36 грн.);
  • соняшникова олія на 48% (+20,25 грн);
  • яйця на 11,5% (+3,15 грн.);
  • птах на 26,9% (+15,06 грн.);
  • вершкове масло на 12,3% (+5,46 грн).
Фото Олексія Гончаренка

Гончаренко пише, що саме на ці продукти тепер буде здійснено державне регулювання цін — граничний рівень надбавки не має перевищувати 10% під час дії карантину.

Ексклюзивні матеріали «Зростання вартості газу боляче вдарить по цінам на продукти першої необхідності», а також «Ціни на продукти у 2022 році зростуть через подорожчання енергоносіїв: до чого готуватись українцям» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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