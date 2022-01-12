Кабмін запроваджує держрегулювання цін на гречку, цукор, борошно та молоко

Кабмін, який раніше «взяв під контроль» ціни на хліб і соняшникову олію, запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор і молоко

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко .

Констатується, що за останній рік в Україні значно зросли ціни на продукти, зокрема:

гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн.);

цукор на 34,9% (+7,3 грн.);

пшеничне борошно на 15,4% (+1,96 грн)

макаронні вироби на 18,4% (+3,72 грн.);

молоко на 9,2% (+2,36 грн.);

соняшникова олія на 48% (+20,25 грн);

яйця на 11,5% (+3,15 грн.);

птах на 26,9% (+15,06 грн.);

вершкове масло на 12,3% (+5,46 грн).

Фото Олексія Гончаренка

Гончаренко пише, що саме на ці продукти тепер буде здійснено державне регулювання цін — граничний рівень надбавки не має перевищувати 10% під час дії карантину.

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Фото з Pixabay

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