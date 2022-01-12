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Україна

Суддя, яка заарештувала активи Порошенка, потрапила до бази «Миротворця»

12:33 12 січня 2022
Суддівський молоток

Дані судді Печерського райсуду Києва Віти Вікторівни Бортницької, яка нещодавно заарештувала майно п'ятого президента України Петра Порошенка, внесено до баз «Миротворця».

У центрі стверджують, що суддя потрапила до баз через «усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї», її назвали «співучасником злочинів щодо фабрикації кримінальних справ у відношенні завідомо невинних осіб».

Фото "Миротворця"

Серед справ, які вела суддя, згадують, рішення про домашній арешт для фігуранта кримінального провадження про державну зраду та фінансування тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, відмову у зміні запобіжного заходу музикантові Андрію Антоненку, а також закриття справи за звинуваченням колишніх народних депутатів фракції «Партії регіонів» в організації ухвалення «диктаторських законів» 16 січня 2014 року.

Раніше в «Європейській солідарності» заявляли, що суддя заарештувала не лише майно Порошенка, а й активи «Прямого» та «5 каналу». Проте у Держбюро розслідувань стверджують, що активи масмедіа під арешт не брали.

Фото з Pixabay

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