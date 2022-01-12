МОЗ фінансуватиме «ковідні пакети» за новими правилами: що зміниться

В Україні, де новий сплеск коронавірусу очікується з кінця січня з піком у лютому 2022 року, змінили підходи до формування пакетів медичних послуг на надання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусною хворобою.

Як повідомили у МОЗ, оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарах буде здійснюватися за двома пакетами. При цьому уточнюється, що допомога хворим у стаціонарах, як і раніше, надаватиметься безкоштовно — за договором медустанов з Національною службою здоров'я.

Пакети наступні:

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуацій;

стаціонарна допомога пацієнтам із COVID-19.

На перший пакет матимуть змогу розраховувати установи, визначені облдержадміністраціями. Йдеться про одну установу на 200 тисяч населення відповідної області. З медустановами, які пройдуть перевірку на відповідність вимогам НСЗУ, укладатимуться договори. У програмі медичних гарантій на 2022 рік для них передбачено близько 2,5 млрд. гривень. Щомісяця така установа отримуватиме оплату за глобальною ставкою у розмірі 1 053 510 грн.

Укладання контрактів на другий пакет доступне всім установам, які відповідають вимогам НСЗУ. На цей напрямок у бюджеті передбачено 16,9 млрд. гривень. Оплата проводитиметься, зокрема, залежно від тяжкості перебігу захворювання.

Раніше лікарка-інфекціоніст Тетяна Логінова попередила про небезпеку штаму коронавірусу «Омікрон», який розповсюджується перед сезоном грипу. Організму важко впоратися, якщо відбудеться одночасне зараження і грипом, і «Омікроном».

Фото з Pixabay

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