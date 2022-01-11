Основне щеплення CoronaVac, а бустерне — Pfizer: у МОЗ пояснили, чи визнаватимуть такі COVID-сертифікати в ЄС

В Україні розпочалася кампанія щодо введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу. Багато з тих, хто зараз отримує бустерне щеплення, перші дві дози зробили вакциною Coronovac. МОЗ пояснило, що в оновленому після бустеру COVID-сертифікаті буде вказано не китайський препарат, а вакцину, яка вводилася останньою. Для бустера в Україні рекомендовані препарати від Pfizer і Moderna, тобто саме вони і будуть згадані в документі. Про це повідомляє УНІАН.

Таким чином, отримання бустерної дози розширює можливості для подорожей з COVID-сертифікатом, оскільки країни Європи частіше вимагають вакцинацію препаратом Comirnaty від Pfizer.

«Якщо після базового курсу, проведеного вакциною Coronovac, бустерна доза буде зроблена вакциною Comirnaty, в сертифікаті буде відображатися інформація про останнє щеплення. І такий сертифікат буде валідним для перетину кордону країн, де схвалено цю вакцину», — йдеться у роз'ясненні МОЗ.

Нагадаємо, в МОЗ оголосили, що сертифікат буде дійсним 270 днів після введення бустерної дози. На сьогодні українські сертифікати про вакцинацію приймаються у 60 країнах світу.

Фото ua.depositphotos.com

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