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Дедлайн — 31 січня: медиків, комунальників та чиновників без щеплення від коронавірусу будуть усувати від роботи

19:30 11 січня 2022
медицина

В Україні 31 січня набуває чинності наказ МОЗ про розширення списку професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою. Таким чином, згідно з наказом, до 31 січня отримати як мінімум одну дозу вакцини та документ про це мають такі особи:

  • медпрацівники, співробітники державних та комунальних закладів охорони здоров'я;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • персонал комунальних підприємств, установ та організацій.

Усі, хто належить до перерахованих категорій, але не встиг вакцинуватися до 31 січня, мають бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Виняток можливий для тих, хто документально підтвердить абсолютні протипоказання до щеплень проти COVID-19 (необхідно отримати медичний висновок встановленої форми).

Нагадаємо, на сьогодні щеплення проти COVID-19 є обов'язковими для працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх підрозділів на місцях, для педагогів та персоналу навчальних закладів, працівників стратегічно об'єктів (підприємств, організацій) зі списку 83.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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