Відключення світла у опалювальний період: у Міненерго назвали умови

«Планові» відключення електропостачання споживачам нібито у зв'язку з ремонтами електромереж неприпустимі в опалювальний період. Про це заявив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко .

«Насправді резерв в енергосистемі є, жодних причин для відключення немає, крім аварійності. Планові ремонти в осінньо-зимовий період не мають проводитися», — заявив Галущенко.

Міненерго обіцяє владнати це питання з Держенергонаглядом та НКРЕКП. «Такі ремонти робляться здебільшого приватними компаніями… Будемо проводити роботу, щоби планових ремонтів не здійснювалося», — пообіцяв міністр.

Нагадаємо, раніше представниця енергогалузі Ірина Береснєва пояснила, що віялові відключення споживачів від електроенергії у зв'язку з її дефіцитом — це хоч і очевидний, але болючий захід, тому є надія, що до такого кроку вдаватися не будуть.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в Україні не буде віялових відключень електроенергії — хіба що відключення у зв'язку з ремонтом чи через погодні умови.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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