Українцям можуть відмовити у бустерній дозі: названо умову

Україна чекає на новий сплеск захворюваності COVID-19, викликаний вже не штамом «Дельта», а «Омікроном». У зв'язку з цим оголошено бустерну вакцинацію повнолітніх громадян, але додаткове щеплення отримають не всі. Про це попередив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС News Україна.

Незважаючи на те, що пік нової хвилі захворюваності очікують вже в лютому, МОЗ не відступає від свого правила і дозволяє бустер лише через 6 місяців після отриманої другої дози. Тобто, всі, хто завершив курс вакцинації після 1 серпня 2021 року, у січні ще не можуть отримати додатковий захист.

«Якщо людина прийшла раніше, то щеплення не отримає. Якщо пізніше, то отримає. Оптимальний термін введення дози бустера становить від шести до дев'яти місяців. Але навіть якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер», — пояснив Кузін.

За словами головного державного санітарного лікаря, особливого інтересу до бустерного щеплення українці поки що не виявляють — напливу відвідувачів у пунктах вакцинації не спостерігається. Тим не менш, у МОЗ розраховують, що бустер отримають 300−400 тис. осіб — перш завсе, медики та працівники критичної інфраструктури.

Питання про внесення бустерної дози до COVID-сертифікату поки що не врегулювали. Проте, вже вирішено, що термін дії документа скоротиться та становитиме 270 днів після бустерної вакцинації.

Фото ua.depositphotos.com/

315

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter