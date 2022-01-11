27.44 / 27.65 30.93 / 31.30
Київ: -5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українцям можуть відмовити у бустерній дозі: названо умову

15:58 11 січня 2022
вакцинація

Україна чекає на новий сплеск захворюваності COVID-19, викликаний вже не штамом «Дельта», а «Омікроном». У зв'язку з цим оголошено бустерну вакцинацію повнолітніх громадян, але додаткове щеплення отримають не всі. Про це попередив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС News Україна.

Незважаючи на те, що пік нової хвилі захворюваності очікують вже в лютому, МОЗ не відступає від свого правила і дозволяє бустер лише через 6 місяців після отриманої другої дози. Тобто, всі, хто завершив курс вакцинації після 1 серпня 2021 року, у січні ще не можуть отримати додатковий захист.

«Якщо людина прийшла раніше, то щеплення не отримає. Якщо пізніше, то отримає. Оптимальний термін введення дози бустера становить від шести до дев'яти місяців. Але навіть якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер», — пояснив Кузін.

За словами головного державного санітарного лікаря, особливого інтересу до бустерного щеплення українці поки що не виявляють — напливу відвідувачів у пунктах вакцинації не спостерігається. Тим не менш, у МОЗ розраховують, що бустер отримають 300−400 тис. осіб — перш завсе, медики та працівники критичної інфраструктури.

Питання про внесення бустерної дози до COVID-сертифікату поки що не врегулювали. Проте, вже вирішено, що термін дії документа скоротиться та становитиме 270 днів після бустерної вакцинації.

Читайте також: Реанімації та стаціонари зараз заповнені невакцинованими пацієнтами із груп ризику, — Ольга Голубовська

Фото ua.depositphotos.com/

315

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат Маргарита

Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим

люди

Не зарахували 11 років стажу до 2004 року: журналістка розповіла деталі оформлення пенсії за віком

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.