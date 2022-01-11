Військовий експерт назвав головну ознаку того, що РФ справді готується напасти на Україну

Про скупчення російських військ біля кордонів України говорять та пишуть з весни 2021 року. Якщо війська РФ накопичуватимуться в 50-кілометровій зоні вздовж кордону, це буде ознакою підготовки нападу.

Про це в етері телеканалу «Україна 24» заявив військовий експерт Олег Жданов.

Експерт зазначив, що з 2018 року в РФ розпочалася масштабна реформа збройних сил. Кількість особового складу та техніки почала збільшуватися.

За його словами, існують загальноприйняті розвідувальні ознаки — коли країна готується до війни та коли не готується.

«Перша ознака — це накопичення матеріально-технічних засобів уздовж кордонів тієї країни, проти якої готується агресія. Виведення частин на полігони, їх доукомплектування до штату воєнного часу, проведення навчань та накопичення людського ресурсу. Ось коли вони накопичуватимуться в 50-кілометровій зоні вздовж нашого кордону, туди виводити частини до районів оперативного призначення, тоді ми розумітимемо, що Росія переходить на військові рейки», — пояснив Жданов.

Наразі, на думку експерта, ситуація переходить у більш конфронтаційну на лінії розмежування.

Нагадаємо, у зв'язку з концентрацією російських військ на українському кордоні в Європі відбувається низка зустрічей між представниками США, НАТО та РФ. Кремль висунув США вимоги не розширювати НАТО на схід. Йдеться конкретно про Україну.

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