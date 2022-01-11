Накриє наприкінці січня: у МОЗ назвали терміни початку нової хвилі коронавірусу

В Україні новий сплеск коронавірусу станеться з кінця січня. А пік припаде на лютий місяць. Про це в інтерв'ю «ВВС Україна» заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.



За словами Кузіна, це пояснюється тим, що в нашій країні почнуть фіксувати більше випадків штаму COVID-19 «Омікрон».

Чиновник зазначив, що тривалість та розмах нової хвилі залежатиме від ефективності протиепідеміологічних заходів та від кількості людей, які отримали повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом. Минулої доби, 10 січня, в інфекцію підхопили 5429 людей, померли — 219. Добою раніше хворих було у 2,5 рази менше, а смертей менше у 3 рази.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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