27.41 / 27.61 30.89 / 31.26
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Накриє наприкінці січня: у МОЗ назвали терміни початку нової хвилі коронавірусу

10:38 11 січня 2022
люди

В Україні новий сплеск коронавірусу станеться з кінця січня. А пік припаде на лютий місяць. Про це в інтерв'ю «ВВС Україна» заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами Кузіна, це пояснюється тим, що в нашій країні почнуть фіксувати більше випадків штаму COVID-19 «Омікрон».

Чиновник зазначив, що тривалість та розмах нової хвилі залежатиме від ефективності протиепідеміологічних заходів та від кількості людей, які отримали повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом. Минулої доби, 10 січня, в інфекцію підхопили 5429 людей, померли — 219. Добою раніше хворих було у 2,5 рази менше, а смертей менше у 3 рази.

Ексклюзивний матеріал «Реанімації та стаціонари зараз заповнені невакцинованими пацієнтами з груп ризику, — Ольга Голубовська» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Салат Маргарита

Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.