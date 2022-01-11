Знову стрімке зростання: в Україні різко збільшилася кількість хворих на коронавірус

Минулої доби, 10 січня, в Україні коронавірусом заразилися 5429 людей, померли — 219. Добою раніше було 1969 хворих та 86 смертей.

Найбільше нових випадків у Києві (1192) та Харківській області (309), повідомили у МОЗ.



За весь час пандемії в Україні захворіло 3 709 871 осіб, одужало — 3 522 547, летальних випадків — 97 544.

10 січня вакцинувалися проти коронавірусу понад 96 тисяч громадян.



Першу дозу отримали 29 242 особи, другу — 59 075 людей, додаткову дозу — 445 осіб, бустерну — 7 623.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 842 428 громадян, отримали дві дози — 14 039 548 осіб, додаткову дозу — 6 669 осіб, бустерну — 28 085.

Нагадаємо, в Україні вже цього тижня можуть скоротити термін дії COVID-сертифікатів.

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