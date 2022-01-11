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На Донбасі загинули двоє українських бійців: найманці Путіна двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

9:15 11 січня 2022
шеврон

Минулої доби, 10 січня, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі російські окупанти двічі відкривали вогонь по українських позиціях.

Бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі ООС.

Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості підірвалися двоє українських військовослужбовців. Бійці дістали поранення, несумісні з життям.

«Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблих за Україну героїв», — йдеться у повідомленні.

Трагічну історію 21-річного українського офіцера, який загинув на Донбасі, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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