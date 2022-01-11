Страшний день: що категорично не можна робити 11 січня

У вівторок, 11 січня, у світі відзначають день «Дякую». У церковному календарі 11 січня — день святих невинних немовлят Вифлеємських або Страшний день.

Відповідно до біблійної історії, згаданої в Євангелії від Матвія, за наказом царя Ірода було знищено немовлят у Вифлеємі та його околицях. Так жорстокий правитель хотів позбутися новонародженого Ісуса. 14 тисяч убитих немовлят стали першими мучениками в ім'я Христа.

Християни вірять, що після того, що сталося, Бог покарав Ірода страшною хворобою, через яку останні роки свого життя він провів у муках.

Цього дня віряни відвідують церкву, моляться за своїх дітей, просять для них доброго здоров'я та довгих років життя.

Раніше молодь влаштовувала дружні посиденьки. Дівчата ворожили. У народі вірили, що 11 січня ворожіння будуть правдивими та допоможуть дізнатися про майбутнє.

У Страшний день потрібно виявляти свої найкращі якості, нести у світ добро й позитив, допомагати, виявляти милосердя, більше посміхатися, бути щирими.

Що категорично заборонено робити 11 січня

Весь Страшний день на своїх дітей не можна було кричати, лаятися з ними та кривдити їх.

Після заходу Сонця не можна було виходити з дому. Вважалося, що якщо порушити цю заборону, то в сім'ю прийде справжнє лихо.

Не можна лихословити, лаятися та з'ясовувати стосунки.

Краще утриматися від стрижки волосся. Це також нещасливий день для важливих починань, тому краще їх перенести на потім.

Прикмети дня

Якщо вітер дме з півночі, при цьому безхмарне небо, слід чекати морозів.

Про наближення ранньої та теплої весни попереджала тепла та ясна погода 11 січня.

Іменини 11 січня відзначають Наталя, Ганна, Варвара, Веніамін, Марк, Іван, Георгій, Євдокія.

Нагадаємо, у православних християн зараз час святок, які закінчуються 18 січня на Хрещенський Святвечір. Кожен день цього періоду відзначається чимось особливим.

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