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Міжнародний День «Дякую»: історія свята та душевні привітання

8:09 11 січня 2022
листівка

11 січня у світі відзначається день «Дякую». Це слово має свою офіційну дату народження. Вперше його використали у 1568 році. В побуті воно стало застосовуватися лише у 20 столітті.

Присвячене цьому слову свято було створено з ініціативи ООН та ЮНЕСКО. Воно нагадує про важливість подяки у нашому житті.

У всьому світі 11 січня люди дарують один одному подарунки та листівки, малюють плакати зі словом «дякую», організовують вечірки, флешмоби.

«ФАКТИ» зібрали добірку яскравих привітань зі святом у віршах та листівках.

Давайте скажемо всім «дякую»,
За теплоту, турботу та добро.
Всім тим, хто дарує нам посмішку,
І з ким нам просто та легко.
Ви подяку свою висловлюйте,
Сказати не бійтесь добрих слів.
І близьким Ви хорошого бажайте,
Щоб кожен був здоровим з них

Давайте скажем всем «спасибо»,
За теплоту, заботу и добро.
Всем тем, кто дарит нам улыбку,
И с кем нам просто и легко.

У Міжнародний день «дякую»
Дякуйте будь-кому,
І подякою нехай вашою
Буде день розфарбований.
Ви на «дякую» не скупіться,
З друзями щедро поділіться,
Адже всім і кожному на світі
Слова приємно чути ці!

«Спасибо» — приятное, теплое слово,
В нем слышатся нотки чего-то родного,
Когда я кому-то его говорю,
Частичку души человеку дарю.

Пусть слово звучит это чаще и чаще,
И в мыслях намного становится слаще,
Не бойтесь за что-либо благодарить,
И станет намного счастливее жить!

Раніше «ФАКТИ» публікували вітання та листівки до одного з найголовніших християнських свят Різдва.

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