Міжнародний День «Дякую»: історія свята та душевні привітання

11 січня у світі відзначається день «Дякую». Це слово має свою офіційну дату народження. Вперше його використали у 1568 році. В побуті воно стало застосовуватися лише у 20 столітті.

Присвячене цьому слову свято було створено з ініціативи ООН та ЮНЕСКО. Воно нагадує про важливість подяки у нашому житті.

У всьому світі 11 січня люди дарують один одному подарунки та листівки, малюють плакати зі словом «дякую», організовують вечірки, флешмоби.

«ФАКТИ» зібрали добірку яскравих привітань зі святом у віршах та листівках.

Давайте скажемо всім «дякую»,

За теплоту, турботу та добро.

Всім тим, хто дарує нам посмішку,

І з ким нам просто та легко.

Ви подяку свою висловлюйте,

Сказати не бійтесь добрих слів.

І близьким Ви хорошого бажайте,

Щоб кожен був здоровим з них

Давайте скажем всем «спасибо»,

За теплоту, заботу и добро.

Всем тем, кто дарит нам улыбку,

И с кем нам просто и легко.

У Міжнародний день «дякую»

Дякуйте будь-кому,

І подякою нехай вашою

Буде день розфарбований.

Ви на «дякую» не скупіться,

З друзями щедро поділіться,

Адже всім і кожному на світі

Слова приємно чути ці!

«Спасибо» — приятное, теплое слово,

В нем слышатся нотки чего-то родного,

Когда я кому-то его говорю,

Частичку души человеку дарю.



Пусть слово звучит это чаще и чаще,

И в мыслях намного становится слаще,

Не бойтесь за что-либо благодарить,

И станет намного счастливее жить!

Раніше «ФАКТИ» публікували вітання та листівки до одного з найголовніших християнських свят Різдва.

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