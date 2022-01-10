«Прив'язка» SIM-карт до паспорта: в Раді уточнили, чи змушуватимуть українців реєструвати «сімки»

Новину про те, що в Україні розробляється законопроєкт щодо прив'язки SIM-карт до паспортів їхніх власників, в етері «Громадського радіо» прокоментував голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

Нардеп зазначив, що в жодному із запропонованих законопроєктів немає норми, яка передбачає прив'язку SIM-карти до паспорта. Немає такої норми й у чинному законодавстві.

Водночас, він уточнив, що українці можуть добровільно прив'язати свій номер до паспорта, якщо захочуть.

За словами Федієнка, людям, які використовують свій номер телефону як фінансовий, було б корисно зареєструвати його за паспортом. Такий крок завадить шахраям скористатися телефоном, щоб отримати доступ до коштів абонента.

У зв'язку з тим, що у багатьох людей до одного номера телефону прив'язані соцмережі, месенджери, електронна пошта, зловмисники можуть отримати доступ до всіх персональних даних людини.



Експерти з безпеки радять завести окремий номер телефону, прив'язавши його до своєї картки. При цьому у соціальних мережах, в оголошеннях на сайтах користуватись старим номером телефону.

Нагадаємо, після того, як в Україні пообіцяли виплачувати тисячу гривень повністю вакцинованим громадянам, активізувалися шахраї та вже розсилають SMS про «подарунки» від імені одного з банків.

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