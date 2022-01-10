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Хто з ФОП може подавати річну податкову декларацію платника єдиного податку через портал «Дія»: у податковій дали відповідь

16:44 10 січня 2022
підприємець

Річну податкову декларацію, яку у 2022 році фізособи-підприємці складатимуть за новою формою, можна надати податківцям через електронний кабінет, Єдине вікно подання електронної звітності, а також скористатися порталом «Дія». Про це нагадали у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками.

Повідомляється, що сформувати звітність на порталі «Дія» можуть ФОПи — платники єдиного податку 1−3 груп, які:

- не мають найманих працівників;
- не є платниками ПДВ;
- не змінювали групу оподаткування з початку 2021 року;
- не перебувають у процесі припинення підприємницької діяльності.

Для цього необхідно зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису або BankID.

«Дія» перевірить дані платника у реєстрах Державної податкової служби України. Якщо підприємець діє, перебуває на спрощеній системі оподаткування та не зареєстрований платником ПДВ, то подання декларації стане доступним.

Крім того, у мобільному додатку «Дія» можна створити кваліфікований електронний підпис «Дія.Підпис» та використовувати його для подання декларацій через програму.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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