Хто з ФОП може подавати річну податкову декларацію платника єдиного податку через портал «Дія»: у податковій дали відповідь
Річну податкову декларацію, яку у 2022 році фізособи-підприємці складатимуть за новою формою, можна надати податківцям через електронний кабінет, Єдине вікно подання електронної звітності, а також скористатися порталом «Дія». Про це нагадали у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками.
Повідомляється, що сформувати звітність на порталі «Дія» можуть ФОПи — платники єдиного податку 1−3 груп, які:
- не мають найманих працівників;
- не є платниками ПДВ;
- не змінювали групу оподаткування з початку 2021 року;
- не перебувають у процесі припинення підприємницької діяльності.
Для цього необхідно зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису або BankID.
«Дія» перевірить дані платника у реєстрах Державної податкової служби України. Якщо підприємець діє, перебуває на спрощеній системі оподаткування та не зареєстрований платником ПДВ, то подання декларації стане доступним.
Крім того, у мобільному додатку «Дія» можна створити кваліфікований електронний підпис «Дія.Підпис» та використовувати його для подання декларацій через програму.
Читайте також: Компаніям та ФОПам приготуватися: до кого та чому прийдуть податківці у 2022 році
Фото: https://ua.depositphotos.com5
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter