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«ПриватБанк» попередив українців про нову шахрайську схему з «тисячою Зеленського»

15:59 10 січня 2022
банк

Віртуальна тисяча за вакцинацію від президента Зеленського підштовхнула шахраїв до нових активних дій. Аферисти вирішили «запустити власну тисячу». Про це повідомляє «Європейська правда».

Так власникам банківських карток «ПриватБанку» стали надходити SMS про «подарунок» нібито від імені банку з текстом: «Даруємо 1000 UAH своїм відданим клієнтам».

Після переходу за посиланням клієнти повинні ввести персональні дані від свого облікового запису Приват24 на шахрайському фішинговому сайті. Таким чином шахраї отримують можливість списувати гроші з рахунків, повідомили у фінустанові.

У банку запевнили, що подібні повідомлення не розповсюджували й рекомендують не переходити за посиланням, зазначеним у повідомленні, а якнайшвидше звертатися до гарячої лінії «ПриватБанку».

Нагадаємо, економіст Євген Невмержицький в інтерв'ю «ФАКТАМ» дав корисні поради користувачам, як убезпечити банківський рахунок та уникнути його блокування.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як шахраї забирають майно в українців без рішення суду.

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