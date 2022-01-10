Із крісла президента можуть викинути, до творчості вже не повернеться: Жолдак «передбачив» Зеленському майбутнє

Український театральний режисер Андрій Жолдак розчарувався у президенті Володимирі Зеленському, який раніше був «дуже талановитим актором», пише «Гордон» .

«Що я думаю про нього? На початку, як усі: ми дуже вірили і хотіли, щоб прийшла new generation. Мені навіть дзвонили продюсери і говорили: „Ну, Андрію, у тебе актор — президент, ще й талановитий“. Спочатку було дуже позитивне ставлення, бо я сам такий: „А ну, давай, поговоримо на стадіоні!“ Я твій вирок». А потім, коли дивишся, як ситуація розвивається сьогодні, — це для мене шоково" , — сказав режисер в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання Алесі Бацман.

Читайте також: «У команді президента розуміють, що без Зеленського вони ніхто, — Віктор Бобиренко»

Андрій Жолдак вважає, що якщо найближчим часом Зеленський не зміниться, то він не матиме політичного майбутнього: «Знаєш, як роблять у хорошому футболі та супертеатрах Європи? Якщо два з половиною — три роки немає результату, коуч йде. Директору театру кажуть: „От вам неустойка, 60 млн. євро, і ви вже не директор. Нам потрібна нова кров, яка робитиме конкуренцію в країні“. Тому, думаю, якщо він протягом найближчого часу не зміниться, різко, то країна, як океан, його викине. І буде іншою. Тому що ми завжди викидаємо тих, хто нам не підходить. У цьому є унікальність країни».

Режисер вважає, що Володимир Зеленський був талановитим актором та додав, що хотів би попрацювати з ним у театрі. Причому Жолдак бачить Зеленського «в усіх ролях».

«Моя думка як режисера: він може грати все — драму, трагедію, секс, комедію, звісно, психіку. Він із серії акторів, які ртуть. Як Костя Райкін, Женя Миронов. Просто він не працював із хорошими режисерами драми. З геніями не працював. Він, звісно, дуже талановитий, тому він і став президентом» , — наголосив режисер.

Читайте також: «Зеленський не почувається президентом з якоїсь причини», — політична психологиня Світлана Чуніхіна

При цьому Андрій Жолдак вважає, що навряд чи Зеленський зможе повернутися до творчої роботи, оскільки той високо злетів і «вже не зійде».

Ексклюзивний матеріал «Михайло Подоляк: «Зеленський розпочав хрестовий похід проти олігархів, які недооцінюють його вольові якості» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

185

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter