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Україна

Суд вирішив не відпускати Медведчука з-під домашнього арешту

13:20 10 січня 2022
Віктор Медведчук

У Печерському суді Києва продовжили домашній арешт політику Віктору Медведчуку.

Про це повідомив нардеп із ОПЗЖ Ренат Кузьмін, який заявив, що арешт продовжено «до 10 місяців, при тому, що за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців».

За його словами, на засідання представники Офісу прокурора не прийшли — були присутні «підлеглі з районної прокуратури».

Нагадаємо, що напередодні Нового року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти компаній та медіа, пов'язаних із підсанкційним нардепом від ОПЗЖ Тарасом Козаком. Торік у травні Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку повідомили про підозру у держзраді. Йшлося про незаконний видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, що належать Україні. Тарас Козак із України виїхав.

Фото із сайту ОПЗЖ

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