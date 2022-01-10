Як оновити «зелений» COVID-сертифікат у застосунку «Дія»: покрокова інструкція

Сертифікати про вакцинацію проти ковіду в Україні на даний момент чинні протягом року.

«Якщо ви згенерували сертифікат про повну вакцинацію влітку 2021 року, то за правилами МОЗ підтягнувся документ, дійсний протягом 180 днів. Трохи згодом термін дії СOVID-сертифікатів збільшився до 1 року», — пояснюють у «Дії» та розповідають, як продовжити термін дії документу.

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Якщо «зелений» COVID-сертифікат у «Дії» дійсний лише 180 днів, його потрібно згенерувати заново:

зайти у застосунок «Дія» та авторизуватися;

вибрати «Послуги», потім «COVID-сертифікати»;

вибрати тип сертифікату;

поставити «галочку», щоб дати згоду на передачу даних.

«Щойно „Дія“ знайде ваші сертифікати, вони з'являться поруч із іншими цифровими документами. І найголовніше — новий сертифікат буде дійсним 1 рік замість 180 днів», — додали у «Дії».

Нагадаємо, що в Україні дозволили вакцинацію бустерною дозою всім громадянам віком від 18 років. Після її введення можна отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб від дати отримання бустерного щеплення. Згенерувати його можна буде орієнтовно наприкінці січня 2022 року.

Фото з Pixabay

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