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12 балів — позбавлення прав: до Ради внесено законопроект про штрафні бали для водіїв

22:50 9 січня 2022
поліція автомобіль

Депутатам не дає спокою ідея про запровадження для водіїв системи штрафних балів та позбавлення прав при наборі 12-бального максимуму. Ініціативу вже намагалися втілити в життя у 2015 році, але вона так повноцінно і не запрацювала. Тепер нардепи пропонують повернутися до початкової ідеї, але ґрунтовно її покращити та доповнити.

Законопроект 6502 подала група депутатів від «Слуги народу». Вони пропонують, щоб за порушення правил дорожнього руху водій не міг відбутися виключно штрафом. За кожне правопорушення нараховуватиметься від одного до п'яти штрафних балів, наприклад:

  • Не пристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла — 1 бал;
  • Брудні номери, перевищення швидкості на 20 км/год та більше, проїзд на «червоний» — 2 бали;
  • Значні порушення правил дорожнього руху, зупинка на смузі для громадського транспорту — 3 бали;
  • Перевищення швидкості на 50 км/год, створення аварійної ситуації — 5 балів.

Якщо за рік таких балів набралося 12 і більше, то посвідчення водія стає недійсним. Рішення про це ухвалює спеціальний уповноважений Нацполіції. Щоб повернути права, водієві потрібно буде заново пройти навчання, скласти теоретичний та практичний іспит.

Для малодосвідчених водіїв умови пропонується зробити ще жорсткішими — для тих, хто отримав права менше року тому, посвідчення блокуватимуть при наборі 8 штрафних балів.

Передбачається, що кожні 365 днів накопичені бали обнулюються. Якщо водій-порушник не дотерпів і сів за кермо з тимчасово призупиненим посвідченням, то штраф становитиме 3400 грн.

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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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