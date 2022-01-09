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Україна

Перші 33 українці повернулися з Казахстану на батьківщину: коли чекати на інших

21:35 9 січня 2022
літак

До Києва повернулися 33 українці, які застрягли в Казахстані через скасування авіарейсів у зв'язку з вуличними акціями в країні. Літак із Нур-Султана приземлився у «Борисполі». Про це повідомило МЗС і підтвердила адміністрація аеропорту.

Раніше повідомлялося, що у Казахстані залишається більше сотні наших співвітчизників. На 9 січня 116 українців все ще перебували в Алмати, оскільки аеропорт найбільшого казахського міста закрито на невизначений термін.

Нові рейси з Нур-Султану заплановані на 13 та 16 січня.

Нагадаємо, в Казахстані через вуличні акції протесту введено надзвичайний стан, аеропорт Алмати був закритий і приймає тільки військові літаки.

Фото pixabay.com

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