В очікуванні «інфляційного шоку»: у Зеленського задумалися про введення продуктових чеків у системі «Дія»

Продукти в Україні стабільно дорожчають, і експерти не чекають особливого ефекту від запровадженого державного регулювання цін. Щоб населення менш різко реагувало на інфляцію, з'явилася ідея запустити в країні програму «продуктових чеків». Суть програми розповів радник президента Олег Устенко у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Як зразок для наслідування вибрано американські food stamps. Їх не можна перетворити на гроші, але можна обміняти на продовольчі товари. Поширювати «продуктові чеки» передбачається з використанням системи «Дія».

Ще одним варіантом компенсувати витрати на продукти є виплати на віртуальну картку за аналогією до «ковідної тисячі».

«Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamp у системі „Дія“ — так званих „продуктових“ чеків», як це практикується у США. Але це антикризові заходи, які можуть запроваджуватися за потребою", — пояснив Устенко.

За прогнозами, у 2022 році ціни на продовольчу сировину (зерно, цукор, какао) можуть зрости на 10−20%. Вони потягнуть за собою загальний показник інфляції до 8−10%, оскільки у споживчому кошику українця майже половину асортименту займають продукти. «Таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком», — вважає радник.

Нагадаємо, економіст Олександр Хмелевський в інтерв'ю «ФАКТАМ» спрогнозував, що через подорожчання енергоносіїв ціни на продукти у 2022 році різко зростуть. «Оскільки вже зараз мільйони жителів України не можуть собі дозволити повноцінне харчування, то нове зростання цін може призвести до голоду», — каже експерт.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter