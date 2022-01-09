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Україна

Застряглі в Казахстані українці вилетіли до Києва, — ЗМІ

19:16 9 січня 2022
аеропорт

Українці, які застрягли в Казахстані після початку масових протестів та скасування авіарейсів, 9 січня повертаються до Києва. У «Борисполі» о 21.05 чекають на два рейси з Нур-Султана. Про це повідомляє ТСН.

Спікер МЗС Олег Ніколенко згадував, що 9 січня планується поновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Султан — Київ. Перший літак Airbus A320 вилетів із Нур-Султана о 20.19 за місцевим часом (о 16.19 за Києвом).

У МЗС України порахували, що станом на 9 січня в Казахстані залишалося більше сотні українців, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну. Найбільше наших співвітчизників перебувало в Алмати. 116 людей не змогли відлетіти до того, як аеропорт було закрито на невизначений термін. Наразі Алмати приймає та відправляє виключно військово-транспортні літаки держав ОДКБ.

Фото nur. kz

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