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Російського тиктокера Мілохіна не пустили до України

15:07 9 січня 2022
Російського тиктокера Мілохіна не пустили до України

Українські прикордонники 9 січня не впустили на територію держави епатажного 19-річного російського блогера Даню Мілохіна. Його «розвернули» назад ще в аеропорту «Бориспіль».

Про це сам хлопець повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах, оприлюднивши в stories свого Instagram відео з «Борисполя», і підписавши кадри словами «Памагітє» і «Скучно».

«Ми прилетіли до Києва. Мене не впустили — я ворог. Нас розвернули назад», — сказав він.

При цьому в мережі, куди він повідомив про наміри відвідати Україну, його попередили про можливі наслідки відвідання анексованого Криму, де він був цього літа.

Нагадаємо, раніше до Києва не пропустили одіозного російського політтехнолога Ігора Шувалова, який прилетів рейсом з Дубая. Після того, як з'ясувалося, що політтехнологу заборонений в'їзд в Україну, його відправили в ОАЕ зворотним рейсом.

Фото instagram.com/danya_milokhin/

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