«Відключили мобільний від персонального акаунту»: українець пожалівся на блокування всіх рахунків у ПриватБанку

Банк дуже широко трактують поняття підозрілих операцій та можуть заблокувати картку абсолютно несподівано для користувача. Журналіст Єгор Чечерінда розповів у Facebook, що його спроба перевести гроші між двома своїми картками закінчилася блокуванням рахунку в ПриватБанку. До того ж банк скасував прив'язку номера мобільного до персонального облікового запису, повідомив журналіст.

«Хотів перевести гроші зі своєї картки ПриватБанку на свою карту в іншому банку через „Приват 24“… Оператор почала ставити мені питання — від місця роботи, посади та прописки, до дати народження дружини… „Перевірку“ я не пройшов, і всі мої картки та рахунки в ПриватБанку від цього моменту заблоковані… Для того, аби розблокувати свої гроші, тепер потрібно дочекатися понеділка та пертися у відділення банку», — розповів Чечерінда.

Коментатори в соцмережах припустили, що, можливо, дані карти були не актуалізовані, як цього вимагає закон. Журналіст у цій версії сумнівається: «Актуалізацію проходив улітку у відділенні. Наразі ще вимагали додатково „актуалізувати“ якусь анкету. Чому анкету не „актуалізували“ влітку — невідомо».

Представник ПриватБанку, що з'явився в коментарях, ясності не додав. За його словами, картку було заблоковано «з метою збереження ваших коштів». Така відповідь дуже посмішила підписників. «Ваші наміри дуже підозрілі, якщо в вас з'явилася така небезпечна думка вивести гроші з нашого чудового банку», — іронізують вони.

Нагадаємо, раніше клієнти банку скаржилися на безпідставне блокування карток. За словами скаржників, навіть правильні відповіді на запитання оператора зовсім не гарантують, що картка залишиться чинною.

Економіст Євген Невмержицький в інтерв'ю «ФАКТАМ» дав корисні поради користувачам, як убезпечити банківський рахунок та уникнути його блокування.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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