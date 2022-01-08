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Україна

Нові правила реклами в Україні: деяких роботодавців почнуть штрафувати, названо причину

21:20 8 січня 2022
Вакансія

З 8 січня набрали чинності доповнення до закону «Про рекламу». Крім заборони дискримінаційної реклами, яка обігрує стереотипи з приводу чоловіків і жінок, було внесено правки до тієї частини закону, що стосується оголошень про вакансії, а також з'явився механізм виявлення і штрафування порушників.

До закону додано пункт про те, що вимагати від кандидата певну стать і пропонувати роботу тільки чоловікам або жінкам загрожує великими штрафами. За незаконне оголошення рекламодавцю доведеться сплатити 65 тис. гривень (10 мінімальних зарплат). Виняток зроблено лише для «специфічної роботи, яка може виконуватись виключно особами певної статі».

Відповідно до закону, у вакансії забороняється вказувати не лише стать, а й інші вимоги до кандидата, які не мають відношення до виконуваної роботи, а саме:

  • вік;
  • расу та колір шкіри, етнічне походження;
  • політичні, релігійні та інші переконання;
  • членство у профспілках чи інших об'єднаннях громадян;
  • соціальне походження, майновий стан;
  • місце проживання;
  • мову.

Нагадаємо, Мінекономіки планує, що перевіряти відповідність вакансій закону будуть інспектори Держпраці. Роботодавець має сплатити штраф протягом 15 днів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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