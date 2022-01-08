Російському акторові заборонили в'їзд до України на три роки (відео)

В Україну заборонили в'їзд російському актору театру та кіно. Прикордонники в аеропорту «Бориспіль» з'ясували, що кілька років тому артист приїздив на зйомки в серіалі в окупованому Криму, але при цьому росіянин потрапив на півострів не через українські пункти пропуску.

34-річному артисту заборонено в'їзд до України на три роки. Його вирішено повернути назад до аеропорту вильоту (Стамбул) за рахунок авіакомпанії.

Аргументи актора про те, що в Україні в нього зйомки, а в Криму він ніколи не був, прикордонників не переконали.

Прикордонники не назвали ім'я актора, але, як повідомляє «Українська правда», йдеться про 34-річного В'ячеслава Чепурченка. У 2018 році актора внесли до бази «Миротворець» — одразу після зйомок фільму «Гурзуф» на території окупованого Криму.

Крім «Гурзуфа», Чепурченко знімався у серіалах «Жуки» та «Жуки-2», «Молода гвардія», зараз актор бере участь у зйомках детектива «Холмс» та бойовика «Трейдер».

Фото instagram.com/slavache2021

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