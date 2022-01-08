Як дівчата «ховають тугу» у Степанів день: прикмети та заборони 9 січня

Православні українці 9 січня, після Собору Пресвятої Богородиці, святкують Степанів день. У цей день вшановується пам'ять Стефана Первомученика.

Святий Стефан був архідияконом, апостолом від сімдесяти і першим християнським мучеником. Згідно з церковним переказом, він проповідував слово Боже в Єрусалимі та прославився «великими чудесами та знаменами».

У середині 30-х років святий постав перед судом Синедріона і в результаті був побитий камінням за проповідь. Приймаючи мученицьку загибель, Стефан звернувся до Ісуса Христа з проханням прийняти його дух та молитвою про своїх убивць.

У народі святий Степан шанувався як покровитель худоби. Цього дня прийнято було наймати пастухів. Коней на Степана напували і годували зі срібного посуду: вважалося, що це убереже тварин від хвороб.

Наші пращури встановлювали осикові кілки, щоб захистити будинок і худобу від відьом по кутах двору. Дівчата у Степанів день «ховали» тугу: у спеціальну, «згубну» чашу зливали воду, щоб змити смуток із серця.

У Степанів день також було заборонено робити певні види робіт. Так, не можна в цей день рубати дрова до заходу сонця, займатися рукоділлям, морити коней голодом, брати в руки ніж чоловікам, викидати хлібні коржики, носити в кишені великі купюри. Також раніше дівчата, прокинувшись, не ступали босою ногою на підлогу, не прочитавши «Отче наш» дев'ять разів. Вважалося, що інакше можна втратити красу.

Наші предки любили у цей день спостерігати за погодою. Так, вважалося, що якщо падає сніг на Степана, то це до сирої погоди, а якщо ворони сідають на сніг або червона луна, то це до поетпління. Також, якщо в цей день дерева покрито інеєм, то це до хорошого врожаю зерна, а якщо зайці близько до людей підходять, то це до похолодання. Вважалось, що чим нижче птахи на деревах сидять, тим тепліше буде наступний тиждень.

Як писали «ФАКТИ», місяць січень традиційного багатий на церковні свята. Окрім Різдва Христового та Хрещення Господнього, віряни відзначають ще кілька важливих дат.

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