Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати держави допомогу у 97,5 тис. гривень

З наступного року Кабінет міністрів запроваджує соціальний проект «Рука допомоги», учасники якого зможуть отримати до 95 тисяч гривень.

Про це розповіла в інтерв'ю Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, проект допомагає малозабезпеченим сім'ям вийти з бідності та заснувати власну справу. Взяти у ньому участь зможуть безробітні із малозабезпечених сімей. Вони зможуть отримати допомогу від держави у відкритті та веденні власної справи. Зокрема, пройти навчання, отримати допомогу у складанні бізнес-плану, необхідні консультації, а також безпроцентну допомогу у розмірі до 15 мінімальних зарплат (зараз це 97,5 тисяч гривень) на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів.

Допомогу треба буде повернути протягом трьох років. Сума, яку необхідно повернути, зменшуватиметься на суму сплачених за цей час податків від підприємницької діяльності та соціальних внесків. А якщо новий підприємець працевлаштує на два роки двох осіб за направленням центру зайнятості, він взагалі не повинен повертати фінансову допомогу.

«Коли ми пілотували цей проект, то доходи учасників після року роботи були від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Станом на сьогодні менше 10% з них припинили підприємницьку діяльність. Це дуже добрі результати, адже за статистикою близько половини підприємств малого бізнесу припиняють діяльність після першого року роботи «, — розповіла чиновниця.

Внаслідок проекту держава замість малозабезпечених безробітних, яким щомісячно виплачується соціальна допомога, отримує платників податків, які ще й створюють нові робочі місця. ОТО отримують економічне пожвавлення та заможніших жителів.

«Нарешті, самі учасники беруть свою долю у власні руки та виходять із бідності» , — упевнена Марина Лазебна.

Нагадаємо, раніше у Кабміні опублікували графік підвищення пенсій у 2022 році.

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