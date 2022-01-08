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Коронавірус «взяв вихідний»: в Україні різко скоротилася кількість COVID-випадків

9:46 8 січня 2022
Коронавірус в Україні

В Україні триває епідемія гострої коронавірусної хвороби. За добу 7 січня в Україні зафіксовано 3195 випадків зараження COVID-19 (днем раніше було 7177). Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

Минулої доби померло від коронавірусу 76 людей. 1942 особи одужали.

Також за добу було ушпиталено 1752 особи. Серед нових хворих — 151 дитина та 37 медпрацівників.

Найбільше нових хворих зафіксовано у Львівській області (296) та в Києві (291). Найбільше смертей — у Києві (10).

Зазначимо, що 7 січня центри та пункти вакцинації від коронавірусу були зачинені. 8 січня вони відновлюють роботу за звичайним графіком.

Раніше невролог, кандидат медичних наук Тетяна Майкова в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла про те, як впоратися з наслідками COVID-19 — панічними атаками, погіршенням пам'яті, головним болем. А уролог Олена Князьська під час прямої лінії «ФАКТІВ» розповіла про загострення простатиту після COVID-19, ознаки запалення сечового міхура, а також про те, як вилікувати хронічний цистит.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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