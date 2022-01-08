Дожити до жовтня: у Кабміні опублікували графік підвищення пенсій у 2022 році

У Пенсійному фонді налаштовані рішуче виплачувати пенсії без затримок не тільки в січні, а й протягом усього року. Більше того: на сайті Мінсоцполітики опубліковано календар виплат, індексацій та підвищення, на які можуть розраховувати українці, які вийшли на заслужений відпочинок.

Згідно з ним, пенсії підвищуватимуться кілька разів протягом року — з метою уникнути зайвих навантажень на Держбюджет.

У січні відбудеться підвищення пенсій людям, які здобули інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Їхні пенсії будуть обчислюватися, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня цього року (6,5 тисяч гривень).

Також у січні встановлять збільшення у 9% до пенсії за віком жінкам, що народилися у 1962 році.

У березні — щорічна планова індексація пенсій. Планується, що індексацію поширять на виплати і для категорій пенсіонерів, яких виключили із цього механізму у 2017 році: державних службовців, науковців, журналістів, військових.

У квітні — перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Автоматичний перерахунок пенсій враховує отриманий стаж роботи та заробітну плату, яку отримує працюючий пенсіонер.

У липні — підвищення у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальні пенсії зростуть з 1934 до 2027 гривень. Також зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.

У жовтні на підвищення чекає кілька категорій пенсіонерів. Насамперед, це запровадження доплат по 300 гривень для пенсіонерів віком 70−75 років. Крім того, пенсіонерам встановлять мінімальну пенсійну виплату 3 тисячі гривень за наявності страхового стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Для людей 70−75 років з меншим стажем (від 20 до 30 років у жінок та від 25 до 35 років у чоловіків) пенсійні виплати становитимуть від 2,5 тисяч гривень до 3 тисяч гривень.

У жовтні мінімальна зарплата зросте до 6,7 тисяч гривень, у зв'язку з чим мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) підвищать з 2,6 тисячі до 2680 гривень.

У грудні мінімальні пенсії зростуть з 2027 до 2093 гривень. Пенсійні надбавки зростуть через підвищення прожиткового мінімуму. Для непрацюючих пенсіонерів віком 60−70 років за наявності достатнього стажу мінімальна пенсія становитиме 2 500 гривень. Для пенсіонерів з меншим стажем пенсійна виплата становитиме від 2093 до 2500 гривень.

Нагадаємо, раніше Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, чи зможе пенсіонер із запровадженням накопичувальної системи витратити накопичення «достроково» або заповідати родичам.

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