Собор Пресвятої Богородиці 8 січня: історія свята, прикмети та заборони дня

На другий день після Різдва Христового православні відзначають Собор Пресвятої Богородиці.

8 січня прославляють Діву Марію, яка народила Спасителя, а також вшановують пам'ять святого Йосипа Обручника, зарученого чоловіка Діви Марії, царя Давида, предка Ісуса Христа, та святого Якова, який разом з батьком супроводжував Марію з немовлям Ісусом під час втечі до Єгипту.

Свято було названо «Собором», оскільки у цей день відбувається спільне (соборне) шанування святих, пов'язаних з Марією та Ісусом.

Після народження Ісуса Ангел з'явився Марії та Йосипу й наказав їм бігти до Єгипту, оскільки цар Ірод мав намір вбити всіх немовлят у Віфлеємі та знищити месію.

В народі 8 січня називають Бабине свято або Бабині каші. Цього дня особлива увага приділяється породіллям та всім сім'ям, які чекають на народження дитини.



Раніше господині влаштовували колядки, відвідували баб-повитух, пригощали один одного кашею, спеціально приготовленою для такого випадку.



8 січня потрібно позбутися старих речей, непотрібного мотлоху, битого посуду.

Слід допомагати бідним, хворим та іншим людям, яким потрібна допомога.

Що не можна робити у цей день

Забороняється відмовляти у допомозі вагітним жінкам.

Не можна показувати новонароджених дітей незнайомим людям.

У будинок, де є новонароджений, не можна пускати на ніч малознайомих людей.

Не можна шити, вишивати, в'язати, займатися іншим рукоділлям, а також займатися домашньою роботою. Особливо суворо дотримуватися заборони на роботу потрібно вагітним жінкам, оскільки праця в таке свято може принести проблеми з вагітністю або здоров'ям дитини.



Заборонено лаятися з рідними та близькими людьми — до хвороб у сім'ї.

Не можна лихословити, брехати, задумувати та робити недобре, хитрувати, шахраювати.

Прикмети

Якщо розігралася завірюха та сильний мороз, то літо обіцяє бути холодним.

Сонячний та ясний день видався, отже, буде хороший урожай проса.

Коли дме північний вітер 8 січня — незабаром буде холоднеча.

Якщо після заходу сонця небо червоного кольору — готуйтеся до лютих морозів.



8 січня іменини святкують Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.

Нагадаємо, цього року на Різдво українці мають довгі вихідні.

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