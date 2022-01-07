В Україні формують територіальну оборону: кого туди не візьмуть

З 1 січня 2022 року набув чинності Закон України «Про основи національного опору», а командувачем Сил територіальної оборони було призначено бойового генерала Юрія Галушкина.

Відповідно до закону, основою тероборони стануть громадяни, які проходили службу у ЗСУ чи інших військових формуваннях, а також у правоохоронних органах. Участь у Силах тероборони — добровільна.

Втім, у такі загони можуть включатися не лише ті, хто служив у армії чи працював у правоохоронних органах. Щоправда, лише після складання присяги. І не всі.

У пункті 4 статті 9 закону йдеться: «До складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка раніше була засуджена до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованих, або має дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів».

Раніше Герой України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, генерал-майор Ігор Гордійчук (позивний «Сумрак») розповідав, що у наших сусідів — Литви та Латвії — створили «справжню територіальну оборону, де кожен хутір, село, кожен будинок підготовлений до оборони». За його словами, Україні потрібна така сама система.

Фото зі сторінки Командування ООС у соціальних мережах

282

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter