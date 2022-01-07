У ДБР заперечують арешт активів «телеканалів Порошенка»

Держбюро розслідувань України заявило, що хоч суд і заарештував майно, що належить п'ятому президентові України Петру Порошенку, арешту корпоративних прав телеканалів «Прямий» та «5 канал», власником яких є медіахолдинг «Вільні медіа», не було.

У ГБР нагадали, що йдеться про розслідування кримінального провадження, пов'язаного із закупівлею вугілля «з території «ДНР» та «ЛНР», підозрюваними в якому є «п'ятий президент України, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості та топ-менеджер Януковича».

«Рішенням суду заборонено лише відчуження майна, що не позбавляє власника використовувати інші права», — додали у Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року прокуратура погодила клопотання про арешт Петра Порошенка з альтернативою у вигляді мільярдної застави.

Сам п'ятий президент України зараз перебуває за кордоном. Він збирається повернутись в Україну 17 січня і зустрітися з генеральним прокурором, скориставшися правом народного депутата на невідкладний прийом.

Фото зі сторінки Петра Порошенка у соціальних мережах

18

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter